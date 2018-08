Tesla - greifen Sie zu [...]

Heute ist Tesla-Tag – so wie immer in den letzten Tagen, der Vola sei Dank. Wir beschäftigen uns in unserem Newsletter mit dem Autobauer, und den tollen Möglichkeiten, die sich Privatanlegern derzeit auftuen. Mehr dazu im Video hier .

Capped-Bonus Zertifikate:

CQ6J3S - Empfehlung. Abgeld, fast 40 Prozent Puffer und 15 Prozent p.a.

VA5CPW

CQ9T0T

CQ6J3T

Discounter – Cap 350: HW790Z

PS: Beim DAX schießt der VDAX-New auf knapp 19, der DAX liegt bei 12.350 Punkten in etwa. Das ist ein EINSTIEGSSIGNAL in den DAX, kein Ausstiegssignal. Mutige kaufen die WKN DS2909.