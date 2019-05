Tesla – es bleibt spannend

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Manche Analysten muss man noch Jahre später bedienen. Erinnern Sie sich an die Schwäche des Ölpreis im Januar 2016? Unter Null sollte der Kurs laut einer Analystin fallen. Ähnlich sehen wir eine Analyse von Morgan Stanley, die für Tesla im schlimmsten Fall derzeit zehn Dollar ausrufen. Wir sehen bei Tesla die Chance zum Einstieg gekommen und haben in unserem Exklusivbereich die passenden Grafiken bereit gestellt. Tesla ist enorm volatil, natürlich, und der momentane Stand muss nicht das Ende der Korrektur sein. Aber – je tiefer, desto größer die Übernahmephantasie. So wie beispielsweise zu Apple. Damit muss man leben, wenn man nun beispielsweise zum Turbo-Bullodervon Vontobel greift, den wir empfehlen. Ebenfalls spannend: Der Discount-Call HX9UMB von Onemarkets, der fast 100 Prozent Rendite zahlt wenn die Aktie im September über 210 US-Dollar notiert.