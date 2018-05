Tesla – drei Fragen suchen eine Antwort

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Im engeren Bekanntenkreis kam zuletzt häufiger die Frage nach Short-Papieren auf Tesla. Nun, zum einen können wir diesen Wunsch mit den WKNs VL1CDN und CQ0X40 mit Hebel 3 und 6 erfüllen, zum anderen hatten wir schon länger drauf hingewiesen, wie blasenhaft die Bewertung im Vergleich zur deutschen Autobauerqualität ist. Diesel war aufgebauscht – jedenfalls in Sachen Erträge und Belastung für BMW, Daimler und Co. – dagegen sprudeln die Gewinne. Für die deutschen Autobauer halten wir weiter an Bonussen und Discount-Calls fest – siehe. Jedoch – die erste Hälfte der Erholungsrally ist mindestens gelaufen. Zurück zu Tesla…… denn JP Morgan blickt sorgenvoll auf den Kurs, der auf 12-Monatssicht immer noch im Plus liegt, deutlich. Dabei stören die geringen Absatzzahlen, die Fragen, wer Tesla in Zukunft Geld zu welchem Preis gibt und nicht zuletzt ”der Ausblick für Investitionsausgaben im vierten Quartal, der bei rund 200 Millionen Dollar über unserer derzeitigen Voraussage von 800 Millionen Dollar liegt”. All das stört JP und andere Häuser wie Goldman gehen da mit.

Tesla wird sich warm anziehen müssen, denn am (möglichen) Ende eines Bullenmarktes bei Aktien schauen Investoren noch genauer hin, ob und wieviel heiße Luft in einer Aktie ist. Mehr zu den Autobauern um 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde - Hier gehts zur Anmeldung…

Man kann mal nachfragen bei Amazon oder Apple, denn selbst deren Aktien wurden in jungen Jahren erst noch einmal tief in den Keller geschickt ehe mann dann gestärkt zurück kam.

DAX: Größter Tagesverlust seit Ende August hinterlässt noch keinen Schaden

