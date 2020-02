Tesla dreht volatil

Finanztrends Video zu Tesla



705 Dollar im Tief am Mittwoch. Nach 965 Dollar am Dienstag. Minus 260 Dollar binnen 22 Stunden. Kommt nun die nächste Gegenbewegung bei Tesla. Möglich wäre es und wir gehen sogar davon aus ausgehend von rund 700 Dollar. Sofern noch ein paar Leute kurzfristig wieder eindecken. Das Instrument -als WKN für alle, die long hop oder top spielen, die den maximalen Hebel wollen. 700 ist aber Barriere. Dieist mit Barriere 650 etwas defensiver. Für alle Long-Optimisten und die, die jetzt anders herum gegenhalten wollen. Auf der Short-Seite ist diedas richtige Instrument für den langen Weg nach unten und für die, die eine Pyramide in diese Richtung aufstellen wollen.