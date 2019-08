Tesla - dieser Schein macht Spaß

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla – hier ein schöner Artikel der NZZ – ist im gegenwärtigen Mini-Crash-Modus der Börsen noch begrenzt unter die Räder gekommen. Die Volatilität ist aber hoch und mit dieser kann man arbeiten. Ein klassischer Put ist zu teuer für all jene, die skeptisch für Tesla sind. Aber wie wäre dieses Papier – ein Inliner, Barrieren bei 280 Dollar und bei 80 Dollar. Genau – de facto ein Inliner, bei dem erstmal nur die obere Barriere relevant scheint. Trotzdem wirft das Papier bis März 120% Rendite ab. Absolut, nicht p.a. WKN – SR2G6V.

Wenn Sie täglich solche Ideen möchten – abseits von Inlinern vor allem Anlagepapiere, klassische Turbos und X-Turbos, Discount-OS für Profi-Trader, dann testen und abonnieren Sie uns doch einfach. Sie können kündigen wann immer Sie wollen. Hier geht es zum Abobereich via Digistore. Was erwartet Sie dort? Nun, kennen Sie einen Long- oder Short-Condor? Haben Sie die Abstände zu 200-Tage-Linien immer parat? Kennen Sie die Wichtigkeit des fear and Greed Index? Können Sie diesen für sich gut interpretieren?

Kennen Sie den Mehrwert von Volatilität und wie Sie diese Gewinn bringend umsetzen? Traden Sie gegen die Menge, antizyklisch, basierend auf Behavioral Finance? Haben Sie Zugang zu institutionellem Research? Kombinieren Sie technische Analyse mit Stimmungsindikatoren? Mögen Sie tägliche Videonewsletter? Freien Zugang zu unseren Depots, beispielsweise dem Tradingdepot, das 2018 im Plus abschloss und 2019 bei plus 23% am 31.7 notierte? Und möchten Sie den Service, das Sie fragen können was immer Sie wollen und wir für Sie da sind? Dann testen Sie uns wirklich einmal.

Wir freuen uns mit dem gesamten Team und allen, die unseren umfangreichen Börsenbrief / Exklusivbereich möglich machen. Vielen Dank! Übrigens – Daniel Saurenz liefert den Börsendienst längst nicht allein. Dahinter steht ein Team. Daniel kennen Sie allerdings womöglich von n-tv und zahlreichen anderen Auftritten. Hier zum Beispiel – einfach reinschauen.