Tesla – desaströser Ausblick

Die Quartalszahlen von Tesla stehen bald an und für aktive Anleger gibt es etliche Möglichkeiten, das Ereignis anzugehen. Variante eins – nichts tun. Variante zwei – spekulieren. Wer long unterwegs ist – viel Glück. Das Werkzeug ist die- wir würden es nicht anfassen. Wer short unterwegs sein will –ist der passende Turbo, Scheine sind aufgrund der Vola viel zu teuer. Attraktiv dagegen sind Bonuspapiere () oder Discounter eben () wegen der unfassbar hohen Vola. Da sind 10 Prozent p.a drin, wenn man Puffer von 35-40% will. Soviel gibt es vielleicht noch bei Aixtron () oder Netflix (), das war es dann aber auch. Skeptisch bis ausgesprochen skeptisch sind Goldman und UBS. Goldman hatte die Einstufung für Tesla jüngst auf “Sell” mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Markteinführung des “Model 3″ bleibt das wichtigste Ereignis für die Aktie des Elektroautobauers im Jahr 2017, schrieb Analyst David Tamberrino in einer Studie. Die Bruttogewinnmargen dürfte sinken. Die durchschnittliche Markterwartung für das zweite Halbjahr erscheine hier viel zu hoch. Zudem dürfte der Verkauf des Model 3 zu Lasten des Absatzes des Model S gehen.

Nun UBS - der verantwortliche Analyst Langan rät weiter zum Verkauf und bekräftigt ein Einbruchskursziel von 185 US-Dollar. Der bevorstehende Verlust ist für den UBS-Mann ein Grund zur Sorge ebenso wie die sinkende Nachfrage für Model S und Model X.

