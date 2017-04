Tesla – charttechnisch analysiert

Die Frankreich-Wahl hat schon im Dezember in den Ausblicken auf das Jahr 2017 eine große Rolle gespielt. Damals war der Tenor, dass es möglicherweise vor der Wahl zu einer kräftigen Korrektur kommen könnte. Davon ist derzeit nichts zu sehen. Im Gegenteil – die Börsen sind vor dem Verfallstag am Freitag regungslos. Daher könnte die Wahl durchaus negatives Überraschungspotential bergen. Besonders wenn die rechtsaußen Kandidatin Le Pen ein gutes Ergebnis holt, und sich die Konkurrenz gegenseitig schwächt. Wir haben uns am Mittwoch in der Finanzmarktrunde ausführlich mit der Wahl beschäftigt – die Aufzeichnung finden Sie hier. Wir haben uns die Lage bei Dialog am Mittwoch im Webinar ab Minute 57 genauer angesehen. Franz-Georg bleibt bei seiner Meinung, Tesla war ebenfalls ein Thema.

Wir stellen den Kommentar der Experten von Donner & Reuschel vor:

“Der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA spitzt sich weiter zu. Des Weiteren führte der Besuch vom US-Außenminister Rex Tillerson in Russland zu keiner Einigung in puncto Syrien. Somit bleiben die Fronten zwischen den USA und Russland auch hier verhärtet. Von diesen globalen Anspannungen konnten Anlageklassen, die einen sicheren Hafen darstellen, in der abgelaufenen Woche profitieren. Das Edelmetall Gold gewann 2,66% und Silber 3,01%. Ebenfalls sichere Staatsanleihen waren gesucht. Die Rendite 10-jährigen Bundesanleihen fiel auf 0,19% nach zuvor 0,23% und die Verzinsung bei den US-Staatsanleihen im 10-jährigen Bereich fiel um – 0,15% auf 2,23%. Zusätzlich sorgten schwächere Inflationsdaten und Einzelhandelsumsätze aus den USA für eine Nachfrage bei den Staatsanleihen.

Generell scheint der „reflation Trade“ an Dynamik zu verlieren. Der US Bankensektor ist seit seinem Hoch am 01.03.2017 um -9,5% gefallen. Neben den genannten geopolitischen Risiken sollten auch die anstehenden Wahlen in Frankreich am Wochenende zu einer gewissen Zurückhaltung am Aktienmarkt führen. Ein Scheitern von Le Pen ist eingepreist und somit könnte es zu starken Turbulenzen kommen sollte Le Pen es dennoch schaffen. Ferner spiegelt die zuletzt angestiegene Volatilität die Nervosität am Markt wieder.”

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die vier Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 20.04.2017:

Trading-Idee DAX

Trading-Ideen S&P500

Trading-Ideen Gold

Trading-Ideen EUR/USD

