Tesla – brillante Spekulationen

Die Aktie von Tesla wird geshortet wie die Deutsche Bank, die Geier stürzen sich auf beide Titel. Im Gegensatz zur Deutschen bleibt Tesla noch halbwegs stabil. Volatil ist sie trotzdem und deshalb ergeben sich mit Produkten hervorragende Chancen. Beispiel – Inliner HX1D2Q mit Chance zum Verdoppler und Barrieren bei 180 und 340 Dollar. Auch die WKN HX1D2R ist einen Blick wert – noch einen Tick spekulativer. Wer Tesla traden will – eher als Short-Position in den nächsten Monaten auf lange Sicht – wählt die WKN. Um 18.00 Uhr starten wir in die nächste Finanzmarktrunde – schalten Sie gerne ein…