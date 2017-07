Tesla: ausgestoppt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In unserer gestrigen Analyse Tesla: Neue Einstiegschance! hatten wir auf eine Gegenbewegung der Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) gesetzt und den StopKurs für unsere Longposition unter das Vortagestief auf 269,60 Euro platziert. Dabei zeigte sich der Wert am Nachmittag äußerst volatil und gab intraday bis auf 266,60 Euro nach, um dann bei 276,60 Euro zu schließen. Somit wurde unser Longversuch bereits wieder ausgestoppt und die Position mit einem kleinen Verlust glattgestellt. Aktuell zeigt sich Tesla wieder etwas fester und steht am Dienstag Mittag bei 278,20 Euro. Wir belassen den Wert weiter auf unserer Beobachtungsliste!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.