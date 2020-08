Tesla auf der Überholspur

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der DAX kann die gestern zeitweise eroberte Marke von 13.000 Punkten heute nicht knacken. Weitaus mehr Bewegung herrscht dafür bei den Einzeltiteln der ersten und zweiten Börsenreihe, die Quartalszahlen vorlegten – unter anderem E.ON, Evotec und Freenet.Als meistgehandelter Wert der Stuttgarter Anleger bewegt sich die Bayer-Aktie bei 57,40 Euro kaum vom Fleck. Gestern hatten die Leverkusener die Übernahme der britischen Biotech-Firma Kandy Therapeutics bekanntgegeben. Eines deren Medikamente soll 2021 in die abschließende Phase der klinischen Entwicklung gehen und weltweit zu einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro führen.Ganze 6,1% legt Tesla heute als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart zu. Grund zur Freude liefert den Anlegern offenbar der für den 31. August angekündigte Aktiensplit. So will Tesla den Aktionären für je ein Papier vier weitere Anteilscheine als Dividende aushändigen. Der Elektroauto-Konzern will damit mehr Investoren eine Unternehmensbeteiligung ermöglichen.Noch stärker legt am Mittwoch Freenet zu: Die in Stuttgart rege gehandelte Aktie gewinnt bis zum Mittag 12%. Neben den am Vorabend vorgelegten Quartalszahlen, die laut Analysten solide ausfielen, wird die Aktie vor allem durch eine Offerte angeschoben: Der US-Konzern Liberty Global bietet für das Schweizer Unternehmen Sunrise, an dem Freenet 24% hält, rund 110 CHF pro Aktie. Da Freenet dem Interessenten Liberty Global all seine Aktien andienen will, winken somit Einnahmen von rund 1,2 Milliarden Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.