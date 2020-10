Tesla als Symbol für die neue Zeit

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Favoritenbroker junger Leute in den USA oder Europa spucken allmonatlich die Liste meist gehandelter Basiswerte aus. In Deutschland finden sich bei Brokern mit älterem und erfahrenem Börsenpublikum meist noch altbekannte Namen wie Allianz, Telekom oder Daimler. Aktien, die ohne Zweifel hoch liquide sind und einigermaßen berechenbar scheinen in ihrem Geschäftsmodell. Bei Robinhood in den USA oder etoro in Europa sieht es schon anders aus.





Zoom, Tesla, Beyond Meat, Nel Asa oder Nikola sind dort auf den Favoritenlisten aktiver Trader ganz vorne dabei. Die großen Trends kommen dabei wie so oft aus den USA. Denn wo Bewegung ist, da ist Lust am Handel. Volatilität nennt dies der Börsianer und diese ist bei den Telekoms, BASF und Allianz dieser Welt nur in engem Rahmen gegeben.





In der neuen Börsenzeit suchen gerade jüngere Anleger weniger die vermeintliche Stabilität, sondern die Geschichte, die eine Firma zu erzählen weiß. Gerade in Corona-Zeiten liefern Home24, Westwing, Zoom, Shop Apotheke, Delivery, Amazon oder Netflix Geschichten, die verlockend sind. Das neu entwickelte Markenwertportfolio von Feingold Research unterstreicht, warum starke Marken hohe Anziehungskraft und oft eben auch schöne Rendite mit sich bringen. Marken mit dynamischer Entwicklung wohlgemerkt, die die alte Ökonomie nicht immer unbedingt mitbringt.





Aus diesem Grund sollten Anleger gerade in diesem Börsenjahr das eigene Depot durchforsten und die Fragen stellen, ob dynamische Firmen und Aktien im Depot stecken oder ob man am alten Gedanken einer Firma festhält, die früher einmal angesagt war. Beste Beispiele sind die unter alten Hasen sehr bekannten Titel von K+S und Thyssen. Beide zeigen auf Jahre desaströse Kursverläufe und sind wahrhaft Aktien der Rubrik unsexy. Allzu viele dieser vermeintlichen Comeback-Hoffnungen sollte ein Depot nicht aufweisen. Doch es gibt auch positive Ausnahmen unter den altbekannten Aktien.





Der ausgesprochen erfolgreiche Fußballlehrer Otto Rehhagel pflegte bei seinem größten Trumpf mit dem Traditionsverein 1.FC Kaiserslautern immer zu sagen, dass es keine alten oder jungen Spieler gebe, sondern nur gute oder schlechte. Diese Weisheit gilt auch für den Aktienmarkt, die Kontrolle des Depot-Kaders ist jedoch entscheidend. Zoom und SAP sind gleichsam gute Spieler, einer jung, einer alt in Börsenjahren gemessen. Auch unter den Etablierten kann also etwas Gutes dabei sein – ein Blick auf den Chart der Deutschen Post spricht eine klare Sprache.