Tesla – alles eine große Luftnummer?

Tesla sah in der laufenden Berichtssaison besonders neben anderen US-Techs wie Amazon oder Facebook alt aus. Der Elektroautobauer enttäuschte die Anleger am Mittwoch mit der Veröffentlichung eines hohen Quartalsverlust. Daraufhin verzeichnete auch die Aktie ein starkes Minus und spiegelte die Enttäuschung der Anleger wider.

Bei Tesla wurde wieder ein alt bekanntes Problem deutlich. Erneut konnte Tesla seine Produktionsziele nicht erreichen. Das Model 3 sollte für den Elektroautobauer nun den Durchbruch auf dem Massenmarkt bedeuten. Jedoch blieben die Produktionszahlen, trotz massiver finanzieller Investitionen, weit hinter den geplanten Zahlen. Das führte dazu, dass das Unternehmen deutlich rote Zahlen schrieb und einen Verlust von 619 Millionen Dollar auswies.

Die Nachfrage stellt kein Problem des Unternehmens dar und so steigerte Tesla seinen Umsatz im dritten Qurtal um fast 30 Prozent. Allerdings stellt sich langsam die Frage wie lange Tesla-Kunden noch Geduld wahren lassen. Die Aktie wurde in den vergangenen Monaten durch die hohen Erwartungen an das Model 3 beflügelt. Nach Vorlage der Zahlen am Mittwoch spiegelte sich die Enttäuschung der Anleger allerdings in stark fallenden Kursen wider.

