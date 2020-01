Tesla: Zündet heute schon der nächste Kursschub?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla Aktie (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) klettert weiter und weiter nach oben! Auch in 2020 zeigt sich der Autobauer von seiner besten Seite. So konnten seit Jahresbeginn schon wieder rund 10 Prozent zugelegt werden! Nachdem die Notierung am Donnerstag und Freitag letzter Handelswoche etwas zurück kam, geht es heute bis jetzt bereits schon wieder nach oben. Damit könnte eine neuerliche Kaufwelle in den Startlöchern stehen, am frühen Montag Nachmittag liegt der Kurs bei aktuell 438,75 Euro. Somit hat sich das Wertpapier seit Mitte Oktober annähernd verdoppelt!

Tesla Tageschart



Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.