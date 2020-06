Tesla - Zeit Gewinne zu kassieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am Mittwoch haben wir die Tesla-Aktie zum Short empfohlen. Dabei hatten wir natürlich etwas Unterstützung der aktuellen Marktlage, die auch Tesla nach unten befördert. Allerdings sahen wir die Tesla-Bewertung um 1000 auch als Resultat der Übertreibung am Aktienmarkt. Nun setzt Morgan Stanley Tesla in der Einschätzung herbab. “MORGAN STANLEY DOWNGRADES $TSLA FROM EQUALWEIGHT TO UNDERWEIGHT”. Wir empfehlen weiterhin den Turbo-Bear KA9Q7H oder defensiver CL9NMN.

Erinnern Sie sich vor einigen Wochen? Elon Musk äußerte sich zum Aktienkurs seiner Firma Tesla und fand den Kurs deutlich zu hoch. Seitdem hat die Aktie 40 Prozent an Wert zugelegt. Die Börse spielt die Tesla-Story erneut gnadenlos aus und die Aktie steigt seit dem Corona-Tief um rund 150 Prozent. Natürlich spielt auch Teslas-Expansion eine Rolle. Man plant einen E-LKW und will auf diesem Gebiet ebenfalls Maßstäbe setzen. Uns gefällt der Kurs bei über 1000 Dollar überhaupt nicht. Wir würden nun auf einen Rücksetzer spekulieren. Mutige Trader greifen zum Bear KA9Q7H.