Tesla (Weekly) - Drohendes Doppeltopp als Belastungsfaktor

Die Rally bei der Tesla-Aktie ist zuletzt ins Stocken geraten. Mit Blick auf den aktuellen

Kursverlauf ist diese Aussage möglicherweise sogar zu schwach ausgedrückt. Schließlich

definieren die jüngsten beiden Verlaufshochs bei 387/390 USD ein potenzielles Doppeltopp

(siehe Chart). In diesem Zusammenhang kommt nun den Hochs von 2014 und 2015 bei 291

USD bzw. 287 USD eine Schlüsselrolle zu. Um eine obere Umkehr doch noch abwenden zu

können, dürfen die beiden zuletzt genannten Haltemarken keinesfalls unterschritten

werden. Andernfalls müssen Anleger mittelfristig kleinere Brötchen backen und das

Papier aktiviert ein Abschlagspotenzial bis in den Bereich von rund 220 USD. Vorher

besteht in Form der 200-Wochen-Linie (akt. bei 242 USD) bereits eine solide Unterstützung.

Für die Bullen geht es indes vor allem um eine schnelle Rückeroberung der Marke von

320 USD. Auf diesem Niveau bildet das jüngste Abwärtsgap im Tagesbereich (309 USD

zu 320 USD) im Zusammenspiel mit der Glättungslinie der letzten 200 Tage (akt. bei

320 USD) ein massives Widerstandsbündel. Ein Sprung über das zuletzt genannte Level

würde die beschriebene Doppeltopp-Gefahr bannen.





















Tesla (Weekly)











































