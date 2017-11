Tesla: Wann kommt die Nervosität?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla steckt noch mitten in den Anlaufproblemen bei der Produktion desneuen Model 3. Das hindert das Unternehmen aber nicht, andereGroßprojekte zu starten. Das alles muss aber bezahlt werden, und daliegt die Achillesferse des Elektroauto-Pioniers. Tesla will weitereMarktsegmente besetzen und hat nun die Entwürfe für einen Roadster undeinen LKW präsentiert, die in den nächsten Jahren vom Band laufensollen. Die Konzeptionen und die technischen Daten sind wiederansprechend ausgefallen, aber das Geschäftsmodell der Amerikaner wirddamit noch ambitionierter.Denn schon der holprige Start der Produktion vom Model 3 hat demUnternehmen gerade einen Rekordquartalsverlust beschert. Zwar dürftendie Stückzahlen - und damit die Einnahmen - trotz aller Probleme nundeutlich steigen. Ob der Mittelklassewagen aber letztlich profitabelhergestellt werden kann, ist längst nicht sicher. Steigert Tesla nun dieKomplexität in der Fertigung mit weiteren Fahrzeugen noch zusätzlich,steigt das Risiko chronischer Verluste. Und die Frage ist, wie langesich die Kapitalgeber das angucken, ohne nervös zu werden. Bloomberg hatgerade berechnet, dass Tesla in den letzten zwölf Monaten einenCashverbrauch von fast einer halben Million US-Dollar pro Stunde hatte.So kann es nicht weitergehen. Die Kernfrage ist kurzfristig, wie schnelldie Produktion vom Model 3 hochgefahren werden kann – und ob sich damitdie Verluste deutlich eindämmen. Davon wird letztlich abhängen, ob dieTesla-Aktie die sich in den letzten sieben Monaten andeutende Topbildungnoch abwenden kann. Die entscheidende Marke für den Abschluss desDoppel-Tops Juni/September liegt bei 292,60 US-Dollar, dem jüngstenZwischentief. Wer das aktuell reduzierte Kursniveau als Spekulation aufeinen Erfolg des Model 3 nutzen will, sollte sich knapp darunter miteinem Stop-Loss absichern.