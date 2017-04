Tesla: Der Wahnsinn fährt mit

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla gehört zu den Aktien, die eigentlich immer viel zu teuer sind,aber trotzdem nicht einbrechen. Im Gegenteil, der Pionier derElektromobilität konnte performancetechnisch zuletzt überzeugen. DieUnternehmenspläne und die Bewertung sind mit einer Prise Wahnsinngewürzt. Tesla wächst, und das ziemlich dynamisch. Der Fahrzeugabsatzhat im ersten Quartal um fast 70 Prozent zum Vorjahr auf mehr als 25Tsd. Stück zugelegt. Treiber ist der neue SUV, der richtigdurchgestartet ist.Demgegenüber hat das Model S in den letzten Quartalen keine großeDynamik mehr entfaltet, so dass sich aktuell eine gewisse Plateaubildungabzeichnet. Das liegt allerdings im Rahmen der Prognosen von Tesla. Dennder nächste große Schub soll erst mit dem Model 3, dem erstenMittelklassewagen, kommen. Auf Basis der hohen Vorbestellungen rechnenAnalysten im Konsens mit einem weiteren kräftigen Umsatzwachstum vonTesla. Für dieses Jahr sind 11,5 Mrd. US-Dollar veranschlagt, für 2018bereits 19,7 Mrd. US-Dollar. Dann soll Tesla mit EpS von 0,66 US-Dollarin die Gewinnzone vorfahren. Bis 2020 wird eine weitereErgebnisvervielfachung auf 10,28 US-Dollar je Aktie unterstellt.Daraus errechnet sich bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 49,5Mrd. US-Dollar freilich immer noch ein KGV von fast 30. Und Tesla hatauf dem Weg dahin noch etliche Hürden zu meistern. Dazu gehört derWandel von einem Luxusautoproduzenten mit vergleichsweise kleinenStückzahlen zu einem echten Massenhersteller mit entsprechendkomplexeren Fertigungsstrukturen. Gleichzeitig muss mit der Gigafactorydie anvisierte starke Reduktion der Batterieproduktionskosten gelingen.Die Liste ließe sich fortsetzen. Trotzdem hat Tesla im Hinblick auf denMarktwert Ford überflügelt und liegt nur noch knapp hinter General Motors.Die Anleger setzen alles auf die Karte Zukunft - und zumindest der Trendgibt ihnen Recht. Die Aktie von Tesla ist nach einer mehrjährigenvolatilen Seitwärtsphase zuletzt auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen.Charttechnisch ist der Titel damit ein klarer Kauf. Fundamental hat dieAktie freilich nur weiteres Kurspotenzial, wenn wirklich alle Pläne imGroßen und Ganzen aufgehen - und Tesla zum Apple der Automobilindustriewird. Wer auf diese Karte setzen will, sollte sich des Risikos bewusstsein, dass bei größeren Problemen im Expansionsplan der Absturzdramatisch ausfallen wird.