Tesla – Wahnsinn nach Börsenschluss und Crash

Wow!! Volatilität ist etwas Feines für Aktienfreunde, denn sie bringt Märkte zum leben und erlaubt Investoren, mit Discount-Papieren sagenhaft schöne Seitwärtsrenditen zu erzielen. So möglich seit Jahren bei Tesla. Das hatten wir Mittwoch Nachmittag geschrieben. Am Abend dann lagen Sie mit den unten erwähnten Papieren schon massiv vorn. Grund – Mordszahlen und eine Aktienexplosion nach Börsenschluss. Der Elektroautobauer hat das Gewinnversprechen seines Chefs Elon Musk eingelöst und im Sommerquartal schwarze Zahlen geschrieben. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 312 Millionen Dollar (274 Mio Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss im kalifornischen Palo Alto mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von rund 619 Millionen Dollar angefallen.

Nicht umsonst wartet auch im Favoritendepot ein Papier für unsere Anleger – in Bonusform. Kaufenswert sind auch die Zertifikate aus dem Beitrag von Anfang Oktober – speziell die HX3LF8. Die Kollegen der ARD, die wir am Mittwoch auf dem Parkett sprachen, berichten übr. alles Wissenswerte zur sagenhaften Wendung bei Tesla. Unsere Auswahl auf Tesla wird ergänzt durch ein Papier von Onemarkets. So findet man die WKN HX3LF8 mit 43 Prozent Puffer und 11 Prozent bis Juni 2019. Dabei ist das Zertifikat gegen Währungsschwankungen abgesichert. Die WKN DS2WKC bietet bis März 2019 11,5 Prozent Rendite bei 24 Prozent Discount. Offensiver ist der Bonus VL9ZXM mit 29 Prozent Puffer.