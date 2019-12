Tesla: Volle Fahrt voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Hersteller von E-Automobilen (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) konnte am Montag mit Überschreiten des letzten Hochs ein neues Kaufsignal generieren (blauer Kreis), welches in der Folge zu weiteren Kursgewinnen führte. Auch am heutigen Wochenschluß kann die Aktie nochmal anziehen und notiert aktuell zur Mittagsstunde bei 365,85 Euro. Damit konnte das Wertpapier alleine im Dezember bis jetzt rund 20 Prozent aufsatteln. Offene Longpositionen würden wir weiter laufen lassen, Kursgewinne jedoch sukzessive mit nachgezogenen Stopps absichern.

Tesla Tageschart

