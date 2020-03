Tesla: Unglaubliche Talfahrt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der amerikanische Elektromobilbauer (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) gehört zweifelos mit zu den bisher größten Verlierern der derzeitigen weltweiten Krise an den Märkten. Nachdem die Aktie am 19.02.20 noch bei 875 Euro notierte, hat der Wert zwischenzeitlich über 60 Prozent (!) an Marktkapitalisierung verloren. Am heutigen Donnerstag nun kämpft der Kurs mit der 200-Tage Linie (blau im Chart), die aktuell bei 343 Euro verläuft. Zur Stunde zeichnet sich aus Sicht der Candlestick-Technik ein Doji ab, der die allgemeine Unsicherheit bei den Anliegern widerspiegelt. Per se stellt dies für uns aber noch keine aussichtsreiche Gelegenheit dar, um jetzt bereits wieder Longpositionen zu eröffnen. Wir bleiben deshalb weiter an der Seitenlinie!

Tesla Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.