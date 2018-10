Tesla: Und jetzt die nächste Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nach seinem Kamikaze-Tweet zu einer Privatisierung von Tesla ("Finanzierung gesichert") ist Gründer Elon Musk mit einem dunkelblauen Auge davongekommen. Ermöglicht das nun die nächste dynamische Erholung der Tesla-Aktie?

Wenn Elon Musk mit den von ihm getwitterten Privatisierungsplänen zu einem Kurs von 420 US-Dollar die zahlreichen Shortseller unter Druck setzen wollte, dann hat er ein kräftiges Eigentor geschossen. Nachdem die US-Börsenaufsicht die Gangart verschärft hatte, rauschte der Titel nach unten und bewegte sich zuletzt wieder in der Nähe der Jahrestiefstände.

Die im Anschluss bekannt gewordene Einigung mit der Behörde dürfte aber für ein Aufatmen sorgen. Zwar muss Musk als Chairman des Boards zurücktreten, er bleibt aber CEO - damit ist er nicht mehr oberster Kontrolleur und ausführende Kraft in einem. Seine Tweets müssen künftig kontrolliert werden und je 20 Mio. US-Dollar von Tesla und Musk werden an geschädigte Anleger fließen.

Alles in allem angesichts der Ausgangslage kein schlechter Kompromiss für Tesla. In diesem Jahr hatte die Aktie nach dem Absturz in die aktuelle Kursregion immer schnell einen dynamischen Rebound geschafft, dieser könnte deshalb nun erneut anstehen.

Wie nachhaltig dieser ausfällt, steht aber auf einem anderen Blatt. Zwar hat Tesla die kritisch beäugte Wochenproduktion des Model 3 zwischenzeitlich auf etwas mehr als 6.000 Stück gesteigert, zuletzt gab es aber wieder einen neuen Rückschlag. Zudem kämpft das Unternehmen nun mit Engpässen in der Logistik, bei Auslieferungen gibt es starke Verzögerungen.

Ob vor diesem Hintergrund der mehrfach angekündigte Sprung in die Profitabilität gelingt, muss bezweifelt werden. Damit könnte das Unternehmen den Anlegern bald die nächste Enttäuschung bereiten. Wer jetzt auf einen Rebound spekuliert, sollte das im Kopf behalten.