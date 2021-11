Tesla – Twitter-Abstimmung setzt Aktie unter Druck!

Kaum ein Konzernlenker hält die Märkte derzeit so in Atem wie Tesla-Chef Elon Musk. Am zurückliegenden Wochenende gab es einen neuen Coup. Dabei ließ er über Twitter darüber abstimmen, ob er sich von einem Teil seiner Tesla-Aktien trennen sollte, um höhere Steuern zu zahlen. Die Mehrheit stimmte dafür. Musk versprach sich an das Ergebnis zu halten und sorgte damit für einen Kursdämpfer im vorbörslichen Handel in den USA.

Im laufenden Jahr zählt das Papier des Elektroautoherstellers zu den Börsenstars. Beflügelt wurde die Aktie von stetig steigenden Verkaufszahlen. Dem Marktforschungsunternehmen EV Volumes zufolge brachte Tesla im ersten Halbjahr 2021 weltweit 386.000 neue E-Fahrzeuge auf die Strasse. Mehr als jeder andere Konzern. Im dritten Quartal stiegen rund 240.000 Fahrer in ihr neues Tesla-Fahrzeug. Dies drückte sich auch im Zahlenwerk aus. So stieg der Umsatz im dritten Quartal 2021 um rund 57 Prozent auf 13,8 Milliarden USD und der Nettogewinn auf 1,6 Milliarden USD. Der Wachstumskurs könnte sich fortsetzen. Die Gigafactory in China wurde in den zurückliegenden Monaten stetig ausgebaut und hat inzwischen eine Produktionskapazität von 450.000 Fahrzeugen im Jahr. Vor diesem Hintergrund soll nun Shangai der primäre Standort für den Export werden. Bisher wurde vor allem von den USA aus exportiert. Ende des Jahres soll die Produktion in der Gigafaktory in Berlin starten. In einem ersten Schritt sollen dort 50.000 bis 100.000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band fahren.

Der Nachrichtenstrom der vergangenen Wochen und Monate trieb die Aktie auf rund 1.100 US-Dollar. Damit ist der aufstrebende US-Autobauer an der Börse mehr Wert als alle übrigen weltweiten Autobauer gemeinsam. Lässt Musk seinen Worten auch Taten folgen, wird er sich von Aktien im Wert von rund 20 Milliarden USD trennen. Das tägliche Handelsvolumen liegt aktuell bei rund 25 Milliarden USD. Aktienverkäufe von Top-Manager sind meist langfristig angelegt. Solange unklar ist, ob und wie Musk sich von den Aktien trennt, könnte die Aktie also etwas unter Druck geraten. Anlegern, welche der Direkteinstieg in die Aktie aktuell zu riskant ist, könnte ein Bonus-Cap Zertifikat oder eine Aktienanleihe eine interessante Alternative sein.

Widerstandsmarken: 1.240,00/1.590,00 USD

Unterstützungsmarken: 950,00/1.020 USD

Die Aktie von Tesla bildet seit Mitte Mai einen Aufwärtstrend. Dieser Trend hat sich seit Mitte Oktober gar noch beschleunigt. Im Bereich von 1.240 USD hat sich das Papier zunächst eingependelt. Steigt die Aktie über diese Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 1.590 USD. Auf der Unterseite findet die Tesla-Aktie bei rund 1.020 USD eine Unterstützung.

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Tesla Inc. für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in USD Cap (obere Kursgrenze) in USD Finaler Bewertungstag Tesla Inc. HB0UH1* 102,86 700,00 1.200,00 17.06.2022 Tesla Inc. HB0YG6* 113,31 950,00 1.600,00 17.06.2022

Aktienanleihe auf die Aktie von Tesla Inc. für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis Zinssatz letzter Bewertungstag Tesla Inc HVB625* 100,00%** 11,45% 10.11.2025

*In Zeichnung bis 25.11.2021 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.11.2021; 13:05 UhrOrder wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tesla – Twitter-Abstimmung setzt Aktie unter Druck! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.