Tesla-(Turbo)-Puts mit 135%-Chance bei Kursrutsch auf 280$

Laut einer im UBS-KeyInvest Daily Trader veröffentlichten Analyse könnte sich der Abwärtstrend bei der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014) fortsetzen. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Seit der Börseneinführung im Juli 2010 führte der Elektroauto-Hersteller Tesla Motors bis zum März 2013 ein Mauerblümchendasein an der Nasdaq und bewegte sich in diesem Zeitraum mehr oder weniger unbemerkt zwischen 20,00 und 42,00 USD hin und her. Im April 2013 ging es dann innerhalb von fünf Monaten rasant bis auf 195,44 USD nach oben, bevor größere Gewinnmitnahmen einsetzten, die mit einem Tief bei 115,92 USD Anfang Dezember 2013 endeten. Mit einer Umkehrkerze endete abrupt der Abwärtstrend und führte die Aktie in zwei größeren Schüben bis zum September 2014 auf ein neues historisches Hoch bei 292,33 USD, bevor eine Korrektur bis auf 181,17 USD einsetzte. Ein erneuter Versuch im Juli 2015, ein weiteres Allzeithoch zu generieren, scheiterte. Bis Ende 2016 bewegte sich die Aktie in einem Abwärtstrend, der im Dezember 2016 umgekehrt wurde. Tesla Motors ist seitdem auf ein neues Hoch bei 386,65 USD gestiegen. Nach dem Doppeltop im Oktober 2017 verlor die Aktie über 25 Prozent. Seit einer Woche konsolidiert Tesla im Bereich von 300,00 USD. Die bearishe Kerze am Freitag lässt nichts Gutes erwarten.“

Wenn sich die Talfahrt des Tesla-Kurses in den nächsten Wochen auf 280 USD fortsetzt, dann werden Short-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 300 USD

Der HVB-Put-Optionsschein auf die Tesla-Aktie mit Basispreis bei 300 USD, Bewertungstag 16.1.18, BV 0,1, ISIN: DE000HW8EAY9, wurde bei der Tesla-Kursindikation von 303,05 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,165 USD mit 1,60 – 1,62 Euro gehandelt. Gibt der Kurs der Tesla-Aktie im Verlauf des kommenden Monats auf 280 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 2,26 Euro (+49 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 315,077 USD

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Tesla-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 315,077 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UV1YRL7, wurde bei der Kursindikation von 303,05 USD mit 1,27– 1,28 Euro taxiert.

Fällt der Kurs der Tesla-Aktie in den nächsten Wochen auf 280 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber ansteigt – auf 3,01 Euro (+135 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Tesla-Aktien oder von Hebelprodukten auf Tesla-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek