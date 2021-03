Tesla: Trendpfeile zeigen nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Marktführer von Elektroautomobilen (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) schwächelt jetzt schon seit geraumer Zeit.



Nachdem die Aktie noch am 25.01.21 bei 743 Euro ein Hoch ausbilden konnte, geht es seither deutlich nach unten. Dabei lässt sich im Chart eine Abwärtstrendgerade einzeichnen, welche die Kurse auf der Oberseite deckelt. Auch in dieser Handelswoche zeigen die Trendpfeile nach unten, die Notierung nähert sich jetzt bereits der 500 Euro Marke und steht aktuell bei 511,20 Euro. Neuengagements auf der "langen Seite" würden wir frühestens wieder bei Break der Abwärtstrendgeraden in Erwägung ziehen.





Tesla Tageschart

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.