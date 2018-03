Tesla: Der Todesstoß

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat mit vielen Problemen zu kämpfen, nach einem Crash des Model Xmit Todesfolge kommt nun ein weiteres gravierendes hinzu. Die Aktie hatdaraufhin den Kampf um ihre Seitwärtsrange verloren. Ein Model X ist inden USA in die Leitplanke gefahren und hat damit einen Auffahrunfallausgelöst, in dessen Folge das Auto ausgebrannt und der Fahrer gestorbenist.Die mächtige amerikanische Aufsichtsbehörde für das Transportwesen,NTSB, hat sich des Falls angenommen und könnte gravierende Maßnahmenverordnen, u.a. im Hinblick auf den künftigen Einsatz automatischerFahrsysteme, sollte ein solches an dem Unglück beteiligt sein. AnzeigeWelche Ziele treiben Sie an? Und ist Ihr Vermögen dafür auf Kurs? Wirhelfen Ihnen beim Managen Ihres Vermögens. Im Dashboard haben Sie alleKonten & Ziele im Blick und sehen via Prognose, ob Sie voll auf Kurssind. Jetzt kostenlos anmelden und einfach Überblick gewinnen! Mehrerfahren powered by finative Tesla droht damit der nächste Rückschlag,nachdem das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten mit großenAnlaufschwierigkeiten beim Model 3 zu kämpfen hatte.Die Investoren dürften zunehmend argwöhnischer beobachten, welcheAuswirkungen das auf den Cashverbrauch und die Liquidität des Konzernshat. An der Börse wurde das Urteil schon gefällt, die möglichen Folgendes Unfalls waren der Todesstoß für die seit rund anderthalb Jahrenlaufende Seitwärtsrange, die untere Begrenzung bei etwa 300 US-Dollarwurde signifikant durchbrochen. Tesla ist damit nun als Shortinvestmentattraktiv, wobei die nächste Gegenbewegung nach oben abgewartet werdensollte. Ein Stop-Loss kann mit gebührendem Abstand über der 300US-Dollar-Marke platziert werden.