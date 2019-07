Tesla: Riskantes Manöver

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der E-Auto-Pionier Tesla bzw. sein Frontmann Elon Musk schlagen malwieder einen unternehmerischen Haken. Denn Musk kündigte auf seinemLieblingsmedium Twitter an, dass seine Fahrzeuge bald deutlich teurerwerden dürften. Denn nicht Privatleute sollen die wichtigsten Kundensein, sondern Taxibetreiber. Es geht um das vollautonome Fahren und diewichtigste gewerbliche Anwendung, das Robotaxi.Musk plant, rund eine Million autonom fahrende Taxis auf die Straße zubringen. Bislang haben nach Aussagen von Tesla zwar alle verkauftenFahrzeuge die dafür notwendige Hardware an Bord, wegen der fehlendenoder noch eingeschränkten Regularien fehlt aber noch die benötigteSoftware. Aktuell muss immer noch ein Fahrer hinter dem Steuer sitzen.Das soll sich schnellstmöglich ändern. Was allerdings erheblicheNachteile für private Kunden mit sich bringen soll. Denn Tesla will imZuge seiner Robotaxi-Offensive die Verkaufspreise für seineFahrzeugmodelle deutlich anheben. Begründet wird dies damit, dass mandann ja als Besitzer eines Tesla entsprechende Gewinne durch dieVermietung als Robotaxi machen könnte. Ob das die Kundschaft allerdingsso hinnimmt, bleibt abzuwarten.Zuletzt jedenfalls konnte Tesla mit unerwartet hohen Auslieferungszahlenglänzen. Im zweiten Quartal wurden 95.200 Fahrzeuge ausgeliefert, allein77.500 vom Typ Model 3. Da gleichzeitig die Bestellungen höher gelegenhaben sollen als die Auslieferungen, könnte auch das laufende Quartaldeutlich positiv verlaufen, da Tesla offenbar die bisherigenProduktionsprobleme zunehmend in den Griff bekommt. Für die in denletzten Monaten angeschlagene Tesla-Aktie ist das natürlich eineSteilvorlage. Sie hat mittlerweile ihren Abwärtstrend nach oben hinverlassen und liefert damit ein - wenn auch immer noch sehr spekulatives- Kaufsignal.