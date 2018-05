Tesla: Noch näher am Abgrund

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla-Chef Elon Musk hatte auf der Telefonkonferenz nach denQuartalszahlen keine Lust, sich mit den Fragen von Leerverkäufernauseinander zu setzen. Das sorgte für einen Kursrückschlag, der aberschnell wieder aufgeholt wurde. Ist das mehr als eine Atempause für daskritisch beäugte Unternehmen? Indem er zwei Analysten ignorierte, die erzu der Gruppe der – bei Tesla sehr aktiven – Leerverkäufer zählte, hatElon Musk mal wieder polarisiert. Einerseits wurde ihm das als Arroganzausgelegt, andererseits sahen etliche Tesla-Freunde darin eineangemessene Reaktion auf eine übermäßige Kritik.Tatsache ist, dass es bei Tesla durchaus Fortschritte zu vermelden gab.Mit einem Umsatzanstieg um mehr als ein Viertel auf 3,41 Mrd. US-Dollarwurde die durchschnittliche Analystenprognose in Höhe von 3,22 Mrd.US-Dollar deutlich geschlagen. Und obwohl das Unternehmen einen neuenRekord-Quartalsverlust von mehr als 780 Mio. US-Dollar präsentierte, istder Cashverbrauch geringer als befürchtet. Dennoch wird es eng fürTesla. Denn Elon Musk hat den Druck in jeder Hinsicht deutlich erhöht.Erneut wurde betont, dass das Unternehmen zunächst kein Kapitalaufnehmen und im zweiten Halbjahr profitabel arbeiten will.Dabei helfen soll eine kräftige Outputsteigerung beim Model 3. Mit einerzehntägigen Produktionspause versucht die Firma, Engpässe zu beheben, umdie Zahl der hergestellten Fahrzeuge von 2.270 Stück Mitte April bis auf5.000 Ende Juni hochzuschrauben. Dafür läuft die Fabrik jetzt rund umdie Uhr. Gelingt der Parforceritt Richtung Profitabilität, dürften dieLeerverkäufer stark unter Druck geraten und die Aktie explodieren.Enttäuscht Tesla hingegen nochmals, wird es noch unangenehmere Fragenfür Elon Musk geben. Denn obwohl das Unternehmen das Investitionsbudgetfür dieses Jahr um 400 Mio. US-Dollar auf 3 Mrd. US-Dollar reduzierthat, ist der Bedarf immer noch immens – und die Liquidität ist auf 2,7Mrd. US-Dollar zurückgegangen. Wir sehen Tesla nun neutral und würdenprozyklisch agieren. Bei einem Anstieg über 310 US-Dollar kann einspekulativer Kauf riskiert werden, unter 275 US-Dollar bietet sichhingegen die Shortseite an.