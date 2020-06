Tesla: Noch hält der Trend!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nachdem der Autobauer (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) in der letzten Handelswoche noch neue Allzeithochs generieren konnte (siehe Chart), konsolidiert der Kurs in den vergangenen Tagen zwischen 850 und 900 Euro und rückt dabei der roten Aufwärtstrendgeraden immer näher. Holt die Aktie nur Luft für eine neue Aufwärtsbewegung oder droht nun der seit Anfang April gültige Trend zu kippen? Wir ziehen jetzt sicherheitshalber den StopLoss näher heran und platzieren diesen knapp unter das gestrige Tief auf 835,30 Euro.



Tesla Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.