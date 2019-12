Tesla – Musterausbruch aus Seitwärtsspanne!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die letzten zweieinhalb Jahre verweilte die Tesla-Aktie in einer lethargischen Seitwärtsbewegung. Doch die dynamischen Kursgewinne aus den letzten Handelstagen haben dem Wertpapier auf frische Rekordhochs verholfen, womit sich nun eine Beendigung der bisherigen Handelsspanne mehr als nur andeutet.

Bis Juni des Jahres 2017 herrschte in der Tesla-Aktie Goldgräberstimmung. Das Wertpapier folgte einem intakten Aufwärtstrend und konnte in den Bereich von 389,00 US-Dollar zulegen. Nur wenig später stellte sich jedoch besagte Seitwärtskonsolidierung ein, die bis Mitte 2019 anhielt und den Wert dabei abermals in den Bereich von 176,99 US-Dollar und somit ein wichtiges Unterstützungsniveau aus 2016 abwärts führte. Die hierdurch etablierte Handelsspanne wurde in den folgenden Monaten weiter umgesetzt. Ab Sommer dieses Jahres kamen jedoch ungewöhnliche und vor allem dynamische Kursgewinne auf, die bis Anfang dieser Woche direkt wieder an das Widerstandsniveau um 389,61 US-Dollar aufwärts reichten. Im Mittwochshandel schoss die Aktie schließlich aus ihrer bisherigen Seitwärtsspanne heraus, womit sich auf mittelfristiger Basis nun ein klares Kaufsignal andeutet und entsprechende Handelsgelegenheiten auf der Oberseite eröffnet.

Wochenschlusskurs entscheidend

Die Auflösung der mehr als 30-monatigen Handelsspanne hat mittel- bis langfristige Auswirkungen auf das Wertpapier, der Start in das neue Jahr 2020 dürfte von weiterem Erfolg gekrönt sein. Da das Wertpapier noch nie höher notiert hatte, kann lediglich eine Berechnung aus technischer Sicht mit mehr oder minder eindeutigen Kurszielen erfolgen. Hierzu bietet sich beispielsweise das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bestens an. Daraus ergibt sich mittelfristig Aufwärtspotenzial in der Tesla-Aktie bis in den Bereich von 467,85 US-Dollar, vorausgesetzt das Wertpapier schafft einen erfolgreichen Wochen- bzw. Jahresabschluss oberhalb der wichtigen Hürde von 389,61 US-Dollar. Ein Wiedereintritt in die vorherige Handelsspanne würde hingegen Zweifel an dem Ausbruch aufkommen lassen, Rücksetzer zurück in den Bereich von zunächst 360,00 US-Dollar kämen dann auf Anleger zu, darunter müsste der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 328,56 US-Dollar als weitere Unterstützung herhalten. Spätestens auf dem Niveau um 300,00 US-Dollar sollte der Wert wieder zur Oberseite kehrtmachen, damit nicht direkte Anschlussverkäufe auf 250,00 US-Dollar die Aktie weiter abwärts führen.

Widerstände: 406,85; 416,54; 420,00; 429,17; 436,80; 443,61 US-Dollar

Unterstützungen: 397,32; 389,61; 386,99; 380,00; 360,00; 351,09 US-Dollar

Betrachtungszeitraum: 06.11. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US88160R1014

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Tesla HX5ZW2 6,98 400,00 3,16 16.12.2020 Tesla HX5ZWD 3,59 510,00 3,99 16.12.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Tesla HX5ZFJ 6,31 400,00 -2,29 16.12.2020 Tesla HX5ZFF 4,02 340,00 -2,46 16.12.2020

Betrachtungszeitraum: 15. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US88160R1014

