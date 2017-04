Tesla – Model 3 soll den Markt aufmischen

Den Vorstandsvorsitzenden von Tesla , Elon Musk, sehen viele als Pionier der Automobilbranche an. Bis heute ist der Name des Unternehmens eng mit den Begriffen Innovationen und Fortschritt verknüpft. Mit dem Tesla Model S präsentierte das Unternehmen eines der ersten Elektroautos in der Premium Luxus Klasse, das breites Interesse und Anerkennung genoss. Für 2017 hat sich das Unternehmen mit dem Tesla Model 3 den Einstieg in den Massenmarkt vorgenommen und erhofft sich – laut Elon Musk – dadurch bis 2018 die Jahresproduktion auf 500.000 Autos zu erhöhen. Die Vontobel-Analysten haben sich den Autobauer genauer angeschaut. Auf der Short-Seite ist für Tesla momentan dieunser Handwerkszeug.

Kritiker hingegen sehen die Vorstellungen, dass Tesla diese Ziele erreicht als unrealistisch an, da das Unternehmen auf die Beta-Phase für das Tesla Model 3 komplett verzichten möchte. Mögliche Schwierigkeiten könnten hierbei sein, dass Produktionsfehler erst nach Markteinführung aufgedeckt werden und es somit zu Rückrufen und folglich auch Imageverlusten kommen könnte.

Vergleicht man das Unternehmen mit anderen Autobauern, verkauft Tesla derzeit weniger elektrisch betriebene Fahrzeuge als die Konkurrenz. BMW beispielsweise kam im Jahr 2016 auf circa 100.000 Elektroautos – Tesla hingegen nur auf 80.000. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist die gegenwärtige Differenz zwischen BMW und Tesla Motors verhältnismäßig klein (USD 56 Mrd. zu USD 47 Mrd.), wenn man bedenkt, dass BMW jährlich über zwei Millionen Fahrzeuge verkauft.

Investoren sind nach wie vor vom Geschäftsmodell des Unternehmens überzeugt – jüngstes Beispiel hierfür repräsentiert das chinesische Internetunternehmen Tencent, welches schon in der Vergangenheit in autonome Fahrzeugtechnik investiert hat. Tesla steht somit frisches Kapital in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar zur Verfügung. Zudem konnte Tesla im vergangenen Monat zusätzliche Investoren für sich gewinnen, was sich in Form der Ausgabe einer Anleihe sowie dem Verkauf weiterer Aktien widerspiegelte.

Quelle: Vontobel