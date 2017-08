Tesla – Milliardenwette vor der Entscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Zukunft gegen Vergangenheit? In Berlin trifft sich die Automobilindustrie zum großen Gipfel um den Diesel, während Elon Musk in den USA die Zukunft anpackt. Ob Teslas Weg zum Erfolg führt oder die Zukunft der Mobilität in China oder doch Deutschland liegt kann derzeit niemand vorher sagen. Schaut man auf den Aktienkurs stehen Musks Quoten jedoch nicht allzu schlecht. Unsere Auswahl auf Tesla lautet CY6LJE und CY3QFN bei den Anlageprodukten sowie SC36EX (Staylow), VL2W1B (Turbo-Bear) und PR6NFR (Discount-Call) bei den Hebelprodukten . Rund 52 Milliarden US-Dollar bringt Tesla auf die Börsenwaage und damit ähnlich viel wie General Motors.

Nun möchte man zeigen, dass der Kursanstieg von 50 Prozent seit Januar auch durch die operative Entwicklung bestätigt wird. Analysten erwarten für das abgelaufene Quartal einen Umsatzsprung von 100 Prozent auf 2,55 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie soll bei minus 1,8 Dollar liegen. Die Kollegen der Telebörse haben die Situation im Beitrag aufgeschrieben. Wir werden uns ab 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde mit den Autobauern beschäftigen.

Euro lotet Maximalpotenzial aus, DAX vor Barriere

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 02.08.2017:

Trading-Idee DAX

Trading-Idee DAX

Trading-Ideen S&P500

Trading-Ideen S&P500

Trading-Ideen Gold

Trading-Ideen Gold

Trading-Ideen EUR/USD

Trading-Ideen EUR/USD

