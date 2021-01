Tesla: Kursverdoppelung!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Autobauer aus den USA (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) klettert von Hoch zu Hoch. Nachdem die Aktie Mitte/Ende November die mehrwöchige Seitwärtsphase nach oben überwinden konnte (siehe Chart unten), kennt der Kurs kein Halten mehr!



Ausgehend vom letzten Tief vom 30.10.20 bei 324,95 Euro hat sich die Aktie seither fast verdoppelt. Der Hersteller von Elektroautos steht heute kurz nach der Eröffnung bei 626,30 Euro und konnte so alleine in der ersten Handelswoche dieses Jahres bisher rund 15 Prozent zulegen. Trader, sollten hier weiter Gewinne laufen lassen und diese sukzessive mit einem TradingStopp absichern.





