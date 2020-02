Tesla: Kursverdoppelung!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der E-Autobauer aus den Staaten geht regelrecht durch die Decke! Musste für Tesla (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) zu Beginn des Jahres noch rund 370 Euro für einen Anteilsschein bezahlt werden, geht heute das Wertpapier für 732 Euro über die Theke! Somit hat sich der Aktienkurs innerhalb der letzten 4 Wochen fast verdoppelt. Nach der langen weissen Kerze am Montag geht es heute mit einer erneuten Kurslücke nach oben. Offene Longpositionen würden wir mit einem StopLoss zur Gewinnsicherung sukzessive nach oben anpassen.

