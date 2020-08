Tesla: Kurssprung!!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Grund zur Freude liefert den Anlegern offenbar der für den 31. August angekündigte Aktiensplit. So will Tesla den Aktionären für je ein Papier vier weitere Anteilscheine als Dividende aushändigen. Der Elektroauto-Konzern will damit mehr Investoren eine Unternehmensbeteiligung ermöglichen.



