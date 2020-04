Tesla: Kurs verdoppelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Tesla Konzern (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) verlor ab Mitte Februar bis in die ersten Märzwochen aufgrund der Corona Krise fast zwei Drittel seines Börsenwerts. Ausgehend vom Hoch bei 875 Euro rutschte die Aktie im Tief bis auf 326,10 Euro ab. Exakt an der 200-Tage Linie (siehe Chart) stoppte der Ausverkauf, seither konnte sich der Autobauer nun bereits wieder mehr als verdoppeln und am gestrigen Handelstag bis auf 698 Euro klettern. Wie nachhaltig dieser Antieg ist, wird sich in den kommenen Börsensitzungen zeigen müssen. Am heutigen Donnerstag steht die Aktie zur Mittagsstunde bei aktuell 670 Euro.

Tesla Tageschart

