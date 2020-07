Tesla: Korrektur beendet?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Elektro-Autobauer (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) schoss am vergangenen Montag in der Spitze bis auf 1561 Euro hoch. In der Folge kam es dann während der letzten Handelstage zu einer Korrektur bis auf 1256,20 Euro. Im Bereich um 1250 könnte sich so ein tragfähiger Boden gebildet haben, da hier immer wieder neue Käufer in den Markt treten (siehe Kerzenchart unten). Wir sichern jetzt weitere Gewinne ab und ziehen den StopLoss erneut bis auf 1249 Euro nach. Aktuell notiert Tesla zur Stunde bei 1323 Euro.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.