Tesla: Kaufrausch nimmt kein Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Neue Allzeithochs beim amerikanischen Elektroautobauer (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T). Nachdem der Kurs noch im Corona Tief am 19.03.20 bei 326,10 Euro notierte, hat sich die Aktie innerhalb weniger Handelswochen wieder fast verdreifacht! Am heutigen Freitag müssen Anleger aktuell 905 Euro pro Anteilsschein auf die Theke legen, ein neues Allzeithoch an der Börse. Im Chart lässt sich eine Aufwärtstrendgerade (rot) einzeichnen, auf die man in den nächsten Tagen und Wochen sein Augenmerk legen sollte, da erst bei Break die ausschweifende Börsenparty in Gefahr gerät. Wir bleiben für Sie hier weiter am Ball!

Tesla Tageschart

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.