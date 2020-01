Tesla: Kaufrausch!!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In unserer Analyse vom 13.01.20 Tesla: Zündet heute schon der nächste Kursschub? hatten wir beim Stand von 438,75 Euro für die Tesla-Aktie (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) die nächste Aufwärtswelle erwartet, diese folgte auf dem Fuß. In den folgenden Handelstagen kletterte die Notierung kräftig weiter nach oben und springt heute mit einer Kurslücke nach der Eröffnung sogar über die 500 Euro Marke. Aktuell muss für einen Anteilsschein von Tesla 508,60 Euro auf den Tisch gelegt werden. Der E-Autobauer ist derzeit in aller Munde, ein Ende des Höhenfluges bis dato nicht absehbar. Fazit: Dranbleiben!

Tesla Tageschart





