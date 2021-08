Tesla - Kann die Aktie des E-Auto Pioniers jetzt den Plaid-Modus aktivieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Breakout Trading-Strategie

Symbol: TSLA ISIN: US88160R1014

Rückblick: Ende Januar hatte der von Elon Musk geleitete Konzern mit seinen Geschäftszahlen die Anleger nicht überzeugen können. Tesla hatte zwar sein sechstes Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft und erstmals ein ganzes Kalenderjahr mit Gewinn abgeschlossen, doch den Tesla-Anlegern war dies zu wenig. Auf die sehr starke Performance-Phase folgte ein tiefer Rücksetzer. Die Aktie ging danach in eine Seitwärtsbewegung über.

Meinung: Im zweiten Quartal hat der Elektroauto-Pionier nun den Umsatz auf 12 Milliarden USD nach oben geschraubt. Ein Plus von 98 Prozent. Das EBITDA verzeichnete einen Zuwachs von 106 Prozent auf rund 2,5 Milliarden USD. Tesla lieferte auch so viele Autos aus, wie noch nie zuvor. Die Aktie bewegt sich seit Wochen in einer Range. In den letzten Tagen startete aber der Angriff auf den Widerstandsbereich. Der Kurs befindet sich über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Auf einen Breakout könnte eine dynamische Bewegung nach Norden erfolgen.

Chart vom 30.07.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 687.58 USD

Setup: Wenn wir Kurse über 700 USD bekommen, wäre dies das Kaufsignal für den Long-Einstieg. Die Position könnte nach dem Entry unter dem letzten Tiefpunkt der Range abgesichert werden.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Tesla ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in TSLA

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]

Analyse erstellt im Auftrag von

Haftungsausschluss

„Bitte nehmen Sie diesen Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis:

Die von der e-Finanzmedien Achim Mautz GmbH (im Folgenden „Finanzinformationsdienst“) angebotenen (alt.: Markberichte, Kurzanalysen, Webinare, Schulungen, Live Streams oder Trader Chats (im Folgenden „Publikationen“) können charttechnische Analysen enthalten. Bei den Publikationen handelt es sich aber nicht um eine Finanzanalyse gem. Art 36 Abs. 1 delVO MiFID II. Mit Erstellung und Veröffentlichung dieser Publikation erbringt der Finanzinformationsdienst keine Anlageberatung oder wird aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Auch stellt diese Information weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und darf keine Grundlage für eine Anlageentscheidung sein. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines individuellen Beratungsgesprächs unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände eines Anlegers erfolgen.