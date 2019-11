Tesla: Kampfansage!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla will in den wichtigsten Markt amerikanischer Autokonzerne vorstoßen: Die Pickup Trucks. Elon Musk hat einen futuristisch aussehenden Elektro-Pickup vorgestellt, den "Cybertruck" mit einer ungewöhnlichen dreieckigen Form. Der Preis liegt bei 40.000 Dollar und ist eine Kampfansage an die etablierten US Autobauer Ford, General Motors und Fiat Chrysler. Allerdings: Von der Vorstellung eines neuen Modells bis zum Produktionsstart vergehen üblicherweise mehrere Jahre.Um zu zeigen, wie stabil der Cybertruck ist, schlug Tesla Chefdesigner Holzhausen mit einem Vorschlaghammer auf die Wagentür ein, ohne eine sichtbare Delle zu hinterlassen. Die Demonstration der Festigkeit der Fenster ging allerdings schief: Das Glas zeigte Risse als von Holzhausen eine Metallkugel dagegen warf. EUWAX

