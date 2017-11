Tesla: Ist das Scheitern vorprogrammiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla muss die Produktionsziele für das Model 3 weiter verschieben undhohe Kosten für den Einstieg in die Massenfertigung hinnehmen. Scheitertder Elektroauto-Pionier an den großen Herausforderungen? Dieser Momentwar von vielen Beobachtern als kritischer Punkt für den künftigen Erfolgvon Tesla herausgestellt worden: der Einstieg in die Massenfertigung.Bislang war die Produktion eher wie eine Manufaktur aufgebaut, jetztmüssen die Amerikaner den Sprung zur Großserie mit hohen Voluminaschaffen. Skeptiker hatten zuvor angemerkt, dass diese Transformationfür Tesla eine schwer zu meisternde Aufgabe darstellt. Zumindest derStart gibt ihnen nun erst einmal Recht. Das Outputziel wurde imStartquartal (Q3/2017) mit 260 statt 1.500 Stück weit verfehlt, dieAnlaufkosten sorgten für einen Rekordquartalsverlust von 619 Mio.US-Dollar.Das Produktionsziel für das Jahresende - 5.000 Stück vom Model 3 - wurdeauf das erste Quartal 2018 verschoben. Folgen weitere Zielverfehlungen,könnte es ungemütlich werden für Tesla. Denn Zweifel an denWachstumschancen könnten den kontinuierlichen externen Kapitalzuflussstoppen. Die Aktie spiegelt diese Gefahr durchaus wider. In den letztensechs Monaten wurde ein Doppel-Top ausgebildet, eine kurzfristigeSchulter-Kopf-Schulter (SKS) von August bis Oktober unterstreicht dieTopbildung. Kurzfristig nähert sich die Aktie allerdings einemüberverkauften Zustand und hat zuletzt die 200-Tage-Linie nach untendurchbrochen.Nun ist eventuell eine Gegenbewegung gestartet, die gilt es zubeobachten. Kann die Aktie die Marke von 331 US-Dollar, die untereGrenze der SKS, zurückerobern, würde das den Bullen wieder Auftriebverleihen. Schafft die Aktie von Tesla hingegen den Rebreak nicht, wäresie ein Fall für eine Shortspekulation.