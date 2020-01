Tesla – Investmentbank prophezeit Crash der Aktie

650 Dollar. Da notiert Tesla am Donnerstag Abend. Marsch Richtung 120 Milliarden Dollar MarketCap. Tesla Short? Wer da den Mut hat nimmt die WKN GB7XJS. Denn – eine große Investmentbank sagt einen Kurskollaps voraus. Was anderes sollte Ziel 200 sein, beim aktuellen Kurs von 650. Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf “Underweight” mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Angesichts der über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des Elektrofahrzeugbauers sei es kaum möglich, sich dem Ansturm der Käufer entgegen zu stellen, schrieb Analyst Brian Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei allerdings krass überbewertet und die Margen könnten im ersten Halbjahr dieses Jahres unter Druck kommen.

Klar, die Zahlen bei Tesla waren gut. Verglichen mit einem “normalen” Konzern sind sie aber lächerlich im Vergleich zur Bewertung. Spielt aber keine Rolle. Der Markt squeezt alle raus. Manche Anleger probieren immer wieder Short-Positionen und irgendwann wird das – siehe Beyond Meat – oder selbst Apple früher einmal, ein Volltreffer sein. Wichtig – wenigstens etwas Luft lassen.