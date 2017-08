Tesla: Hält die Unterstützung erneut?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Tesla Kurs (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) konnte bis Ende Juni deutlich zulegen und kletterte in der Spitze bis auf 346 Euro nach oben. Seither kam die Aktie wieder stark zurück und testete am 10.07.17 erneut den Unterstützungsbereich bei 266 Euro. Nach einer kleinen Zwischenbewegung nach oben wird dieser in den letzten Handelstagen erneut angelaufen. Dreht hier die Notierung ein weiteres Mal nach oben ab oder rutscht Tesla nun tiefer nach unten? Am heutigen Mittwoch steht die Aktie zur Stunde bei 272,30 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.