Tesla – Die Geschichte setzt sich fort

Tesla-Chef Musk raucht einen Joint vor laufender Kamera, eine ganze Riege von Führungskräften verlässt das Unternehmen und die Verluste steigen im zweiten Quartal 2018 erneut. In letzter Zeit gab es viel Unsicherheit bei Tesla, aber eines steht nun fest: der Elektroautobauer bleibt an der Börse. Und auch seine Vision vom Elektroauto für alle will Tesla-Chef Musk nicht aus den Augen verlieren.

Wir blicken auf den Beitrag der Vontobel-Experten:

Die Vision: ein Elektroauto für alle

Tesla Gründer Elon Musk hat es momentan nicht leicht. Es hagelt vor Kritik, denn die Verkaufszahlen der Modelle X und S enttäuschen und der Verlust ist im zweiten Quartal 2018 nach eigenen Angaben auf 717 Mio US-Dollar gestiegen. Dennoch lässt sich Musk nicht aus der Ruhe bringen und arbeitet weiterhin an seiner Vision, ein Elektroauto für den breiten Markt zu produzieren. So sind für das neue Modell 3 weitere Produktionswerke in Europa und China geplant. Vor allem das Reich der Mitte macht Hoffnung. Hier werden bislang die meisten Elektroautos verkauft, wie in dem Chart von Statista ersichtlich wird. Mit 2.3% am Gesamtmarkt sind Elektroautos in China zwar schon stärker vertreten als in den USA, aber weiteres Potenzial kann nicht ausgeschlossen werden.

Neben dem Potenzial in China, stehen für Tesla auch Risiken im Weg. So könnte der Handelskrieg zwischen den USA und China weiteres Wachstum gefährden. Auch schläft die Konkurrenz nicht und es kommen immer mehr Autohersteller mit einer E-Variante auf den Markt.

Quelle: Vontobel, eigene Recherche