Tesla – Fangemeinde vs. Analysten

Die Analysten bei Tesla werden pessimistischer, aus unserer Sicht ist ein Put wie die WKNmit mittelfristiger Ausrichtung das einzig richtige Papier. Tesla ist überteuert, aufgeblasen und besteht im Finanzmarkt nur deshalb noch so beständig, weil zum einen zuviel Geld am Markt ist und zum zweiten auch ein dreibeiniger Vogel gekauft würde, wenn man ihm nur das Attribut “E-Mobilität” anhaften würde.

Wir halten langfristig BMW, Daimler und VW für weitaus sinnvoller als Investment. Alle drei Firmen machen Gewinne selbst im aktuell grottigen Sentiment und Umfeld. Während Elon Musk in Jerusalem Start-Ups feiert, verdient Porsche Millionen. Jene Millionen, die Musk verbrennt. Und von Steckdosen haben sie in Zuffenhausen oder an der Teststrecke zwischen Heilbronn und Stuttgart auch schonmal gehört.

Also – schauen Sie auf unsere Papiere auf die Autobauer – in der Relativen Stärke sind sie noch nicht oben, dafür bei der Volatilität.

Ach ja – mancher Analyst bei Tesla wird auch skeptischer. So zuletzt die UBS: Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen für das Schlussquartal 2017 auf “Sell” mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Dass der Elektroautobauer weniger Geld verbrannt habe, dürfte noch keine nachhaltige Entwicklung sein, schrieb Analyst Colin Langan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Produktionsziele für das Model 3 habe Tesla zwar bestätigt, allerdings mit einem vorsichtigen Unterton:

