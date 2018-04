Tesla, Facebook, Silber – unsere Auswahl

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Mit den steigenden Temperaturen über Deutschland scheint auch den Käufern ein wenig die Energie zu fehlen. Die Aufwärtsdynamik beim DAX lässt seit der Wochenmitte spürbar nach, im Dunstfeld der 200-Tage-Linie erscheinen Gewinnmitnahmen für viele Anleger sehr verlockend. Größere Rücksetzer sollte sich der DAX aber nicht erlauben, um die Fantasie einer nachhaltigen Erholung am Leben zu halten. Die Marktbreite sendet allerdings ebenfalls Zeichen der Erschöpfung: Mit Ausnahme von Infineon, Continental und Commerzbank notieren alle DAX-Werte über ihrer 21-Tage-Linie. Eine Quote von 90 Prozent war in der Vergangenheit bereits mehrfach im Bereich eines Hochs zu beobachten. Zinsen vor psychologischer Hürde

Anleger am Aktienmarkt werden zudem die Zinsen im Auge behalten. Zuletzt ist die Wahrscheinlichkeit für eine vierte Zinserhöhung in den USA im Dezember auf knapp 40 Prozent gestiegen. Sowohl in Europa wie auch in den USA ziehen vor allem die längerfristigen Zinsen deutlich an. So könnte die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Anleihen bereits heute oder Anfang nächster Woche die Schallmauer von drei Prozent erreichen. Der letzte Angriff auf die runde Schwelle führte Mitte/Ende Februar zu Verlusten am Aktienmarkt. Grund für den Anstieg der Zinsen bei den längeren Laufzeiten sind verstärkt aufkeimende Inflationssorgen, die von der Rally bei den Rohstoffen angetrieben werden. Wegen der Sanktionen gegen russische Produzenten sprangen Aluminium und Nickel zuletzt kräftig an. Die Ölpreise notieren auf dem höchsten Stand seit Ende 2014 und befeuern ebenfalls die Inflationserwartungen.

Wir sind am Mittwoch in der Finanzmarktrunde ausführlich auf die Börsenpsychologie eingegangen und haben erklärt, warum wir jetzt NICHT mehr in den Markt gehen. Wir rechnen mit einer Seitwärtsphase und kleineren Rücksetzern gegen 12.000 Punkte, die man dann wieder für Einstiege nutzen kann. Die Vola behalten wir dabei wie gewohnt im Blick.

