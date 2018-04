Tesla, Facebook, Netflix – Anleger schlagen spekulativ zu

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Viel volatiler als mit Aktien von Tesla kann man am US-Aktienmarkt nicht unterwegs sein. Vola bringt aber auch Vorteile. Discounter wie PR1SKJ sind hoch attraktiv und erlauben Renditen von 10 Prozent sogar bei merklichem Kursverlust. Wer spekulieren mag, findet in Inlinern hervorragende Auswahlmöglichkeiten. Die WKN HX1G7X ist so ein Beispiel bei Laufzeit September 2018. Auch die HX1KVW ist interessant – Facebook-Fans schlagen zu, die ein Ende der Abwärtsbewegung erwarten. Bei Netflix rufen wir die HX1D20 auf – aber Vorsicht: Das Papier ist nur etwas für jene, die ein Ende der imposanten Rally bei Netflix erwarten. Nach unten ist die Barriere von 200 recht weit weg, nach oben die 380 deutlich näher. Lohn für das Risiko wären exakt 100 Prozent Rendite. Schauen wir neben den heißen Tech-Titeln auf das große Chartbild. Dort zeichnet sich Folgendes ab: US-Aktien: Dritter Test der 200-Tage-Linie dürfte negativ verlaufen

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 25.04.2018:

DAX-Tageschart:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CQ397U Basispreis 11.750 13.100 Knock-out-Level 11.750 13.100 Laufzeit 28.06.2018 21.09.2018

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM9S2H DM85NW Basispreis 2.520 3000 Knock-out-Level 2.520 3000 Laufzeit 29.06.2018 30.04.2018

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CQ38QF CQ38RB Basispreis 1250 1420 Knock-out-Level 1250 1420 Laufzeit 27.06.2018 27.06.2018

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN HW9F3H HW9F5G Basispreis 1,15 1,31 Knock-out-Level 1,15 1,31 Laufzeit 28.09.2018 28.09.2018

Trading-Ideen EUR/USD

STEIGEND Fallend WKN DM9UNB DM9URG Basispreis 60,25 70,25 Knock-out-Level 60,25 70,25 Laufzeit 24.05.2018 24.05.2018

