Tesla: Es läuft wieder rund

Anteilsscheine des US-Elektroautobauers Tesla wurden zu Beginn dieser Handelswoche von Anlegern merklich nachgefragt und konnten im Zuge dessen über einen wichtigen Widerstand zulegen. Kann dieser Impuls bis zum Ende dieser Handelswoche weiter ausgebaut werden, könnte daraus sogar ein mittelfristiges Kaufsignal entspringen.

Nach einem mehrere Monate andauernden Abwärtstrend und einer anschließenden Stabilisierungsphase an einem mittelfristigen Aufwärtstrend hat die Tesla-Aktie in letzter Sekunde doch noch die Kurve gekriegt und ist zu Beginn dieser Handelswoche über eine wichtige Hürde gesprungen. Dieser Schritt könnte nun den Grundstein für weitere mittelfristige Kursgewinne gelegt haben und die Abwärtsphase der letzten Monate endgültig beenden. Auch wurde somit die Gefahr eines Trendbruchs merklich reduziert.

Anleger greifen zu

Wünschenswert wäre noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der markanten Widerstandszone von rund 700,00 US-Dollar, dies könnte infolgedessen weitere Zugewinne an 750,00 und darüber an die Aprilhochs bei 780,79 US-Dollar hervorrufen. Mittelfristig wäre sogar ein Anstieg zurück an die Rekordstände bei 900,40 US-Dollar aus Anfang dieses Jahres denkbar. Um hiervon konstant profitieren zu können, können Anleger beispielsweise auf das Faktor Zertifikat Long WKN MA27LF ausgestattet mit einem festen Hebel von 4,0 zurückgreifen. Sollte jedoch zum Ende dieser Handelswoche die Tesla-Aktie unterhalb von 620,00 US-Dollar notieren, wäre dies ein herber Schlag für das Papier und könnte Abschläge in den Bereich des Doppelbodens zwischen 539,49 und 546,98 US-Dollar sorgen. Im weiteren Verlauf könnte sich die Schwäche allerdings weiter fortsetzen.

WKN:

MA27LF

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

16,98 – 17,18 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,52 Euro

Basiswert:

Tesla Inc.

Richtung:

Long

akt. Kurs Basiswert:

709,67 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

23,54 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 37 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Faktor Update: VeriSign Inc.Schlechte Ausgangslage

Ende Juli wurde nach Ausbruch der VeriSign-Aktie über das markante Widerstandsniveau der letzten Jahre von 220,00 US-Dollar auf eine Rallyefortsetzung zurück an das 138,2 % Fibonacci-Retracement gehofft, allerdings hat sich diese Annahme leider nicht bewahrheitet, VeriSign wurde infolgedessen unter die letzte mögliche Trendwendestelle um 220,00 US-Dollar zur Unterseite durchgereicht. Eine Stabilisierung ist damit gescheitert, die Long-Idee über das Faktor Zertifikat Long auf VeriSign WKN MC2WCW hat leider nicht gefruchtet. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Papier in den kommenden Wochen weiterhin sukzessive Schwäche aufweisen.

VeriSign (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



(Quelle: www.tradesignalonline.com)

