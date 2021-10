Tesla – Erwartungen pulverisiert

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der US-Elektroautobauerhat die Erwartungen zum abgelaufenen Quartal klar übertroffen und befindet sich derzeit auf der Überholspur. Allerdings kommen nach derart guten Nachrichten nicht selten deutliche Bremsspuren im Kursverlauf der entsprechenden Aktien vor.

Insgesamt verfolgt die Tesla-Aktie aber einen fortlaufend intakten Aufwärtstrend, dieser brachte zuletzt Kursgewinne an 877,95 US-Dollar und somit knapp an die Rekordstände aus Anfang dieses Jahres bei 900,40 US-Dollar hervor. Auffällig ist die Rallyebeschleunigung der letzten Tage, innerhalb derer es gelang, einen untergeordneten Aufwärtstrend sogar zu überspringen. Doch die gestern vorgelegten Quartalszahlen könnten Anleger dazu animieren, Gewinne einzustreichen und die Aktie somit in eine wohlverdiente Konsolidierung zu schicken. Ein derartiges Szenario würde sich jedoch sehr gut für einen Long-Einstieg auf einem tieferen Kursniveau bei Tesla anbieten.

Abschläge einplanen

Unterstützungen findet die Tesla-Aktie zunächst im Bereich von 839,00 US-Dollar vor, darunter bei glatt 800,00 US-Dollar. Spätestens um den EMA 50 bei aktuell 764,69 US-Dollar und den dort verlaufenden Aufwärtstrend sollten sich wieder genügend Käufer für eine Stabilisierung und anschließende Rallyefortsetzung einfinden. Weiterhin wird ein Anstieg an die aktuellen Rekordstände von 900,40 US-Dollar favorisiert, darüber könnte ein mittelfristiges Signal mit Kurspotenzial an 1.038 US-Dollar aktiviert werden. Sollte der Bereich um 700,00 US-Dollar jedoch bärisch gekreuzt werden, ließe das für die Aktie von Tesla nichts Gutes erahnen. Abschläge auf 621,29 und darunter auf die Unterstützungszone um 550,00 US-Dollar sollten dann zwingend eingeplant werden.

Widerstände: 869,49; 877,95; 889,24; 900,40; 919,16; 943,74 US-Dollar

Unterstützungen: 851,47; 839,00; 823,73; 806,96; 785,49; 764,69 US-Dollar

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Tesla HB01JG 1,10 732,20493 6,66 Open End Tesla HB0KY5 0,72 778,108405 10,21 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Tesla HB0PK9 1,46 1020,00 5,07 Open End Tesla HB041G 0,87 950,250195 8,61 Open End

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

