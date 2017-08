Tesla - Elon Musks ambitionierte Pläne

Nach den Quartalszahlen nahmen die Aktionäre bei Tesla einen Gang raus. Mit rund 290 US-Dollar notiert die Aktie derzeit ein gutes Stück unter dem Rekord bei 345 US-Dollar. Auf 52-Wochensicht kann sich die Performance mit rund 50 Prozent weiterhin sehen lassen. Dabei hat Vorstandschef Elon Musk in den vergangenen Jahren häufig mehr versprochen, als er gehalten hat. Geht die Rekordfahrt der Aktie dennoch weiter? Interessierte Anleger finden in unserer ISIN-Liste unter anderem den Discount Call PR6NFR und den Stay Low-Optionsschein SC36EX.

Kaum ein Unternehmenslenker versteht es, die Investoren so zu euphorisieren, wie Elon Musk. Das ist ihm bei der Vorlage der Halbjahreszahlen einmal mehr gelungen. Investoren schauen hauptsächlich auf Musks gigantische Wachstumsversprechen und sehen darüber hinweg, dass der Hersteller von Elektroautos im vergangenen Quartal einen negativen Free Cashflow von 1,16 Milliarden Dollar hatte – so viel Geld hat der Konzern verbrannt. Das war ein neuer Negativrekord für den Konzern. Der Free Cashflow wird errechnet, indem man vom Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Investitionsausgaben abzieht. Der Konzern hatte im vergangenen Quartal 959 Millionen Dollar für Investitionen ausgegeben. Im zweiten Halbjahr soll der Wert auf zwei Milliarden Dollar steigen. Wegen des kräftigen Geldabflusses sammelt Musk 1,5 Milliarden per Anleihe bei Investoren ein.

Selbst der immer neue Kapitalbedarf kann die Begeisterung der Investoren aber nicht bremsen. Für Euphorie sorgen vor allem die Pläne für das Model 3, die neue Limousine des Konzerns. Das Einstiegsmodell mit einer Reichweite von 220 Meilen (354,06 Kilometer) gibt es ab 35.000 Dollar. Das Modell mit einer größeren Batterie und einer Reichweite von 310 Meilen kostet bereits 44.000 Dollar. Tesla hat mit der Auslieferung der teuren Modelle begonnen, die der günstigen soll im Herbst folgen.

Musk strebt eine gigantische Steigerung der Produktion des Model 3 an. Von 100 Stück für August, über 1.500 für September, auf 5.000 pro Woche Ende Dezember – so der Plan. Dazu ein kleines Rechenbeispiel: Angenommen Tesla startet im Oktober mit einer Wochenproduktion von 500 Fahrzeugen. In den folgenden Wochen müsste der Konzern die Herstellung um jeweils 20 Prozent gegenüber der Vorwoche steigern – dann läge die Produktion in der letzten Dezemberwoche bei 4.458 Fahrzeugen.

Das entspräche einem Volumen von insgesamt 24.248 Fahrzeugen des Model 3 für das vierte Quartal. Eine derartige Steigerung haben selbst die führenden Autohersteller niemals erreicht, obwohl sie über viel mehr Erfahrung verfügen. Nur wenn Musk ein wöchentliches Plus von 21 Prozent erreichen würde, läge die Produktion in der letzten Dezemberwoche bei 4.925 Fahrzeugen, womit der Firmenlenker sein Ziel weitgehend erreicht hätte. Das entspräche 25.996 Autos für das vierte Quartal.

Musk zaubert einen neuen Hasen aus dem Hut

Nachdem er in den vergangenen Jahren aber häufig mehr versprochen hatte, als er gehalten hat, sollten sich Investoren darauf einstellen, dass auch diesmal etwas schief gehen könnte. Die Frage ist allerdings, ob ein mögliches Verfehlen des Ziels die Aktie lange belasten würde. Das hat es auch in der Vergangenheit nicht getan. Vielmehr zaubert Musk immer wieder einen neuen Hasen aus dem Hut. Zuletzt hat der Firmenlenker die Fantasie der Investoren einmal mehr mit einem Sattelschlepper angeheizt, der in den nächsten Monaten vorgestellt werden soll und Ende 2019 in Serie gehen könnte.

Bei all der Begeisterung sehen Investoren darüber hinweg, dass der Absatz der bisherigen Modelle, des Sportwagens Model S und des SUVs Model X, allmählich schwächelt. Daher hat der Konzern zuletzt die Preise für beide Modelle gesenkt. Entsprechend verhalten sieht Musks Absatzprognose für die beiden Modelle aus. So sollen im zweiten Halbjahr mehr Fahrzeuge der beiden Baureihen verkauft werden, als die insgesamt 47.077 des ersten Halbjahres. Investoren sollten allerdings nicht überrascht sein, wenn der Absatz im zweiten Halbjahr bei kaum mehr als 50.000 Fahrzeugen liegen würde.

Gigantischer Produktionsanstieg geplant

Inklusive der möglichen Verkäufe des Model 3 laut der obigen Rechnung könnte der Konzernabsatz im Gesamtjahr bei rund 123.000 Fahrzeuge liegen. Das entspräche einem Plus von mehr als 60 Prozent gegenüber 2016. Musk hat für 2018 eine Produktion von 500.000 in Aussicht gestellt, 2020 sollen es sogar eine Million sein. Wie der Firmenlenker eine derartige Produktionsexplosion schaffen – und die Fahrzeuge entsprechend verkaufen will – , zumal der Wettbewerbsdruck durch die deutschen und die US-Autohersteller allmählich zunimmt, bleibt allerdings Musks Geheimnis.

Derartige Risiken ignorieren viele Investoren aber. So ist der Börsenwert von Tesla auf 60,8 Milliarden Dollar gestiegen, womit der Konzern klar vor General Motors (51,3 Milliarden) liegt. Nachdem die Tesla-Aktie nach den Quartalszahlen nach oben gehüpft ist, haben sich die Short Seller (Leerverkäufer) einmal mehr die Finger verbrannt und mussten sich eindecken. Damit beschleunigt sich der Kursanstieg. Leerverkäufer verkaufen geliehene Aktien in der Erwartung, sie später günstiger zurückkaufen zu können. Ende Juli waren 28,08 Millionen Aktien leerverkauft – das waren herbe 23,6 Prozent des Free Floats, also der umlaufenden Aktien. Das ist ein sehr hoher Wert.

Musks Pläne sind extrem ambitioniert. Investoren sollte es daher nicht überraschen, wenn der Firmenchef seine Ziele einmal mehr nicht erreichen kann. Das könnte die Aktie allerdings nicht lange belasten, denn Musk könnte mit immer neuen Ankündigen seine Fans weiter euphorisieren.